ZKB baut Organisation um und holt derzeitige SZKB-Chefin

Zürich – Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) baut ihre Organisation um und schafft dabei eine neue Einheit «Privatkunden». Diese soll Kundinnen und Kunden mit einem Vermögen bis 1 Millionen Franken bedienen. Geleitet werden wird die neue Geschäftseinheit von der derzeitigen SZKB-Chefin Susanne Thellung, die künftig in der ZKB-Generaldirektion Einsitz nehmen wird.

Nach der Anpassung der Organisationsstruktur per November 2025 soll das Kundensegment der «Privatkunden» einheitliche Services in den Filialen wie auch über die digitalen Kanäle erhalten, wie einer Mitteilung der ZKB vom Freitag zu entnehmen ist. Aktuell würden Privatkundinnen und -kunden mit Vermögen bis zu 1 Million Franken noch sowohl in der Geschäftseinheit «Products, Services & Directbanking» als auch in der Einheit «Private Banking» betreut.

Susanne Thellung wird zum 1. Juni 2025 zur ZKB stossen und die Leitung der neuen Geschäftseinheit «Privatkunden» ab November 2025 übernehmen. Thellung war ab Februar 2021 CEO der Schwyzer Kantonalbank (SZKB), wie das Innerschweizer Institut in einer separaten Mitteilung bekanntgab. Bei der SZKB wird nun Finanzchef Michel Degen ad interim den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen.

Verschiebung von «Investment Solutions»

Die ZKB-Geschäftseinheit «Private Banking» unter der Leitung von Florence Schnydrig Moser soll sich unter der neuen Struktur auf Privatkunden mit «komplexen Beratungs- und Anlagebedürfnissen» konzentrieren. Die Einheit wird dabei um den Bereich «Investment Solutions» ergänzt. Aktuell ist der Investment-Solutions-Bereich unter der Leitung von CIO Christoph Schenk Teil der Geschäftseinheit «Products, Services & Directbanking».

Das Private Banking habe sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt und sei überdurchschnittlich gewachsen, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit der Neuausrichtung verfolge die Bank das Ziel, das Marktpotenzial im umkämpften Private-Banking-Markt weiter auszuschöpfen.

Neue Einheit von Firmenkunden

Änderungen gibt es auch für die Geschäftseinheit «Firmenkunden» unter der Leitung von Jürg Bühlmann. Diese umfasst zukünftig auch das Kundensegment der Gewerbekunden, die bisher ebenfalls von der Geschäftseinheit «Products, Services & Directbanking» betreut wurden.

Ziel sei es, das Segment der Firmenkunden konsolidiert in einer Einheit zu betreuen, so die Mitteilung. Gleichzeitig werde die bestehende Einheit «Markt Schweiz» gestärkt und neu positioniert. (awp/mc/pg)