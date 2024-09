Zürich – Seit Mittwoch ermöglicht die Zürcher Kantonalbank den Handel und die sichere Verwahrung von Bitcoin und Ethereum. Das Angebot ist nahtlos in die bestehenden Kanäle integriert und richtet sich an Kundinnen und Kunden sowie an Drittbanken.

Ab dem 4. September 2024 können Kundinnen und Kunden über die Zürcher Kantonalbank Kryptowährungen rund um die Uhr direkt im ZKB eBanking oder ZKB Mobile Banking handeln. Die Bestände der Kryptowährungen werden dabei in die bestehende Depotsicht integriert. Vorerst stehen Bitcoin und Ethereum zur Auswahl.

Sichere Verwahrung

Kryptowährungen nutzen die Blockchain. Mit den Chancen und Risiken dieser Technologie beschäftigt sich die Zürcher Kantonalbank schon seit Längerem. 2021 war die Bank beispielsweise an der Emission der weltweit ersten digitalen Anleihe an der SIX Digital Exchange beteiligt, 2023 wickelte sie als Joint Lead Managerin im Rahmen eines Pilotprojekts der Schweizerischen Nationalbank die Ausgabe digitaler Anleihen mit digitalem Zentralbankgeld ab.

«Unser neu lanciertes Angebot im Bereich der Kryptowährungen bietet eine hohe Sicherheit und erlaubt die Integration von weiteren Währungen und Anwendungen», sagt Alexandra Scriba, Leiterin Institutional Clients & Multinationals bei der Zürcher Kantonalbank. «Bei den Kryptowährungen übernimmt die Zürcher Kantonalbank die kritische Funktion der sicheren Verwahrung der Private Keys. Kundinnen und Kunden sowie Drittbanken benötigen somit kein eigenes Wallet und müssen sich deshalb nicht um die Verwahrung ihrer eigenen Private Keys kümmern. Beides übernimmt die Zürcher Kantonalbank.»

Angebot steht auch Drittbanken offen

Die Business-to-Business-Lösung der Zürcher Kantonalbank eröffnet Schweizer Banken die Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden den Handel und die sichere Verwahrung von Kryptowährungen anzubieten. Mit der Thurgauer Kantonalbank nutzt eine erste Partnerbank diese den Drittbanken zugängliche Dienstleistung bereits. Der Handel der Aufträge erfolgt über die Crypto Finance AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Börse Gruppe. (mc/pg)

Weitere Informationen