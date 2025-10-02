ZKB ernennt Anja Hochberg zum Chief Investment Officer

Zürich – Anja Hochberg übernimmt per 1. Januar 2026 die Leitung des Chief Investment Office (CIO) der Zürcher Kantonalbank und wird neue Leiterin Investment Solutions der Geschäftseinheit Private Banking. Die 55-Jährige tritt die Nachfolge von Christoph Schenk (60) an, der im Frühjahr 2026 in Pension gehen wird. Anja Hochberg übernimmt per Ende Dezember 2025 den Vorsitz im Investment Committee und verantwortet ab dann die Investmentstrategie sowie den weiteren Ausbau der Anlagelösungen für die Zürcher Kantonalbank.

Anja Hochberg leitet seit 2020 den Bereich Multi Asset Solutions im Asset Management der Zürcher Kantonalbank mit einem Anlagevolumen von rund 40 Mrd Franken. Dieser Bereich umfasst unter anderem Portfoliofonds, Vorsorgelösungen sowie das Spezialmandatsgeschäft. Sie doziert zudem an der Universität Zürich am Lehrstuhl für Banking und Finance und engagiert sich als Stiftungsrätin und im Advisory Board bei den «Fondsfrauen». Anja Hochberg zeichne sich durch ihre ausgesprochene Kundennähe aus und repräsentiere die Bank in nationalen und internationalen Medien, wo sie regelmässig zu spezifischen Anlageklassen, Portfoliostrategien sowie marktspezifischen Entwicklungen ihre fundierten Einschätzungen teilt, schreibt die ZKB in einer Mitteilung.

Anja Hochberg war fast 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Credit Suisse Group tätig. Unter anderem trug sie die globale Verantwortung für Investment Services and Products, war Chief Investment Officer (CIO) Europa & Schweiz und leitete die Bereiche Investment Strategy und Global Economics.

Die deutsch-schweizerische Doppelbürgerin hat in Berlin Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte studiert, absolvierte erfolgreich ein Zusatzstudium im Bereich Europäische Wirtschaftswissenschaften am Collège d’Europe in Brügge und promovierte in Economics and Management Science an der University of Wales. Dort war sie zudem während vier Jahren als Dozentin für internationale Finanzmärkte tätig. (pd/mc/pg)