Mirco Hager neuer CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank

Schwyz – Mirco Hager wird spätestens auf den 1. September 2026 bei der SZKB die Funktion des CFO und Leiter des Geschäftsbereiches Finanz- und Risikomanagement übernehmen.

Der erfahrene Finanz- und Bankexperte verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis im Finanzdienstleistungssektor. Den Grossteil seiner Karriere verbrachte Mirco Hager bei der Aargauischen Kantonalbank, wo er ab 1998 als Leiter Controlling tätig war und eine wegweisende Gesamtbanksteuerung aufbaute. Nach einer Zwischenstation als Corporate Finance Berater bei der IFBC kehrte er zur AKB zurück und übernahm 2013 die Rolle als Leiter Controlling & stellvertretendes Geschäftsleitungsmitglied Finanzen & Risiko. 2018 wurde er zum COO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, wo er erfolgreich den Bereich Kundenlösungen führte. Seit August 2025 ist er als stellvertretender CFO und Leiter Finanzen & Controlling bei der Berner Kantonalbank tätig.

Neben zahlreichen fachlichen und führungsmässigen Weiterbildungen verfügt Mirco Hager über einen Bachelor in Betriebsökonomie und einen Executive Master of Business Administration der Universität Zürich. (mc/pg)