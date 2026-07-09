BCJ erzielt im ersten Halbjahr 2026 stabilen Reingewinn

Porrentruy – Die Banque Cantonale du Jura (BCJ) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Reingewinn von 9,0 Millionen Franken erzielt, gegenüber 8,9 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Der Geschäftserfolg stieg um 4,1 Millionen Franken auf 20,7 Millionen Franken, wie die Kantonalbank am Donnerstag mitteilte.

Das Nettozinsergebnis erhöhte sich um 18 Prozent auf 32,8 Millionen Franken, was die Bank hauptsächlich auf eine günstige Veränderung der Wertberichtigungen für Ausfallrisiken zurückführt. Die Bilanzsumme wuchs gegenüber Ende 2025 um 5,3 Prozent auf 4,8 Milliarden Franken, wobei die Hypothekarforderungen um 2 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken zunahmen.

Die Betriebskosten stiegen um 1,3 Millionen Franken auf 20,3 Millionen Franken, bedingt durch höhere Personalkosten sowie gestiegene Ausgaben im Bereich Informationstechnologie.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt die Bank einen mit dem Ergebnis des Vorjahres vergleichbaren Gewinn in Aussicht, die trotz eines von grossen Unsicherheiten geprägten Umfelds sowie Druck auf die Zinsmargen. (awp/mc/ps)