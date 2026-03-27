ZKB ernennt Scott Rüdlinger Zoller zum Leiter Products & Services

Zürich – Der Bankrat der Zürcher Kantonalbank hat Scott Rüdlinger Zoller (53) per 1. Januar 2027 zum Leiter Products & Services und Mitglied der Generaldirektion ernannt. Scott Rüdlinger Zoller, der seit über sechs Jahren in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig ist, verfügt insgesamt über mehr als 20 Jahre Fach- und Führungserfahrung im Banking, insbesondere in den für seine neue Rolle relevanten Bereichen.

Der aktuelle Leiter Basic Banking, Billing & Payments sowie Stellvertreter der Geschäftseinheit Products & Services folgt auf Daniel Previdoli, der die Bank im Rahmen der regulären Nachfolgeplanung für die Mitglieder der Generaldirektion per Ende 2026 verlassen wird, wie die ZKB schreibt.

Scott Rüdlinger Zoller startete 2020 als Leiter Business Development in der Geschäftseinheit Institutionals & Multinationals der Zürcher Kantonalbank und übernahm per Mitte 2022 die Leitung des Bereichs Basic Banking, Billing & Payments der Geschäftseinheit Products & Services. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem die Produkte Bargeld, Debit- und Kreditkarten, Konten, In- und Auslandzahlungsverkehr sowie Payment Services und in enger Abstimmung mit der Finanzfunktion die Zinsfestlegungsstrategie für sämtliche Kontoprodukte. Zuvor war er Co-Gründer eines Start-ups, das sich auf umfassende Analysen digitaler Vermögensverwaltungslösungen spezialisierte. Weitere Fach- und Führungserfahrung eignete er sich bei UBS Wealth Management, bei der Pensionskasse der UBS, bei Credit Suisse Asset Management sowie bei der Schweizerischen Nationalbank an.

Rüdlinger Zoller hat an der Universität Zürich Mathematik mit Schwerpunkt Wahrscheinlichkeitstheorie, Operations Research und BWL studiert und besitzt einen Abschluss als Chartered Financial Analyst (CFA). Der Schweizer übt verschiedene Mandate aus, etwa als Vizepräsident der Anlagekommission der Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank und als Verwaltungsrat der Pension Fund Services AG. (pd/mc/pg)