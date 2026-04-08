UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, ZKB, BCV und Swiss Stablecoin AG lancieren gemeinsame CHF-Stablecoin-Sandbox

Zürich – Mit einer gemeinsamen Initiative starten UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, BCV und die Swiss Stablecoin AG eine CHF-Stablecoin-Sandbox. Die neue Initiative testet potenzielle Anwendungsfälle für einen CHF‑Stablecoin in der Schweiz. Damit prüfen die Partner, wie sie Blockchain-Anwendungen mit dem Schweizer Franken verbinden können, um sowohl das Schweizer Ökosystem für digitales Geld als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes zu stärken.

Stablecoins gewinnen international an Bedeutung und spielen eine relevante Rolle bei der Transformation des Finanzsystems. Sie sind digitale Vermögenswerte, die sich meist am Wert einer nationalen Währung orientieren und über Blockchain-Netzwerke genutzt werden. In der Schweiz gibt es derzeit keinen regulierten Schweizer Franken Stablecoin mit einer breiten Anwendung. UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, ZKB und BCV haben sich deshalb zusammengeschlossen und testen gemeinsam mit der Swiss Stablecoin AG in einer geschützten digitalen Live-Umgebung – einer sogenannten Sandbox – ausgewählte Anwendungsfälle eines CHF-Stablecoins.

Mit der Initiative verfolgen die beteiligten Unternehmen mehrere übergeordnete Ziele. Sie wollen den Aufbau eines Schweizer Ökosystems für digitales Geld unterstützen, neue Fähigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit digitalen Zahlungsmitteln aufbauen und praxisrelevante Erkenntnisse gewinnen. Dabei stehen effizientere Prozesse und ein echter Nutzen für Kundinnen und Kunden im Fokus.

Grundlage der Sandbox bildet eine initiale Liste möglicher Anwendungsfälle, die gemeinsam entwickelt werden. Die technische Infrastruktur für die Herausgabe des Stablecoins stellt die Swiss Stablecoin AG zur Verfügung. Die Sandbox wird 2026 durchgeführt. Sie steht auch weiteren interessierten Banken, Unternehmen und Institutionen offen, die zur Entwicklung eines CHF-Stablecoins beitragen möchten. (UBS/mc/hfu)