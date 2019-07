ZKB übernimmt von GAM vier Edelmetall-Fonds sowie Luxemburger Geldmarktsfonds

Zürich – Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) übernimmt von GAM vier Schweizer Edelmetallfonds mit Vermögenswerten in der Höhe von 1,8 Milliarden Franken. Zusätzlich übernehme die Kantonalbank Geldmarktfonds von GAM in Luxemburg mit über rund 0,4 Milliarden Franken, teilte die ZKB am Dienstag mit.

Der Kaufpreis für die Fonds beträgt laut den Angaben 14 Millionen Franken, was 0,6 Prozent der übernommenen Vermögenswerte entspricht. Mit der Transaktion wechseln keine Mitarbeitenden von GAM zur Zürcher Kantonalbank. Vorbehältlich der Zustimmung der zuständigen Behörden soll die Transaktion noch im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden.

ZKB neu Investment Manager der Fonds

Nach Abschluss der Transaktion wird die ZKB Investment Manager dieser Anlagefonds sein und übernimmt deren Vermarktung. Die Investment-Ziele, das Anlageuniversum sowie der Investmentansatz blieben in der bisherigen Form bestehen, heisst es in der Mitteilung. GAM werde über ihre Private-Labelling-Einheit auch weiterhin als Fondsleitung respektive als Verwaltungsgesellschaft agieren. Wie bisher würden State Street Bank bzw. Bank Julius Bär als Depotbanken eingesetzt.

Mit der Transaktion wolle die ZKB ihre Position im Geschäft mit Edelmetallanlagen weiter ausbauen, heisst es weiter. Die Übernahme passt strategisch „hervorragend“ in das ZKB-Portfolio. So könne sich die ZKB in Bereichen weiter stärken, in denen sie schon heute sehr gut positioniert sei: Die Bank wird laut eigenen Angaben nach der Transaktion einen Marktanteil von über 60 Prozent im Schweizer Edelmetall ETF-Geschäft haben. (awp/mc/ps)