Zuger Kantonalbank steigert Gewinn 2022 deutlich

Zug – Die Zuger Kantonalbank (ZGKB) hat im zurückliegenden Jahr mehr verdient. Zudem verzeichnete die Bank in allen wesentlichen Geschäftsbereichen Zuwächse.

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg 2022 leicht um 1,3 Prozent auf 112,6 Millionen Franken, wie die ZGKB am Montag mitteilte. Unter dem Strich verbleibt ein Jahresgewinn von 97,2 Millionen Franken, 28,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf Basis dieser Eckdaten schlägt der Verwaltungsrat eine gleichbleibende Dividende von 220 Franken vor.

Der Anstieg geht teilweise darauf zurück, dass die Bank zum 1. Januar 2022 die Praxis der Zuweisungen an die Reserven angepasst hat. Auf einen Ausbau der Reserven für allgemeine Bankrisiken zulasten des Gewinns wurde verzichtet. Damit spiegle das ausgewiesene Jahresgewinn die operative Leistung der Bank besser wider, heisst es als Begründung.

Wachstum in allen wesentlichen Geschäftsbereichen

Beim Geschäftsertrag verbuchte die ZGKB ein Plus von 5,6 Prozent auf 248,9 Millionen Franken. Im zentralen Zinsgeschäft wuchs dabei der Netto-Erfolg um 2,9 Prozent auf 155,1 Millionen Franken an.

Bei Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft legten die Erträge um 10,3 Prozent auf 72,1 Millionen Franken zu. Auch das vergleichsweise kleine Handelsgeschäft wuchs mit einem Plus von fast 20 Prozent auf 16 Millionen recht deutlich.

Hohe Investition

Der Geschäftsaufwand stieg etwas stärker als die Erträge. Das Plus betrug 3,9 Prozent auf 113,2 Millionen Franken. Der Personalaufwand konnte in etwas auf dem Vorjahresniveau gehalten werden (+1,1%).

Dagegen stieg der Sachaufwand um 9,7 Prozent in die Höhe. Dies sei jedoch im Rahmen der Erwartungen gewesen, heisst es weiter. Die Bank begründet den Anstieg mit Investitionen in strategische Vorhaben und dem Ausbau des Geschäftsvolumens. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte auf 45,0 Prozent von 46,3 Prozent im Vorjahr.

Verhalten optimistisch für Weltwirtschaft

Trotz des unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds zeigt sich ZKGK-Chef Rhyner optimistisch, dass «sich die Perspektiven für die Weltwirtschaft im Jahresverlauf zunehmend aufhellen werden». Einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr machte er aber nicht.

Bei der Umsetzung der Anfang 2022 lancierten Strategie 2025 sei man zudem auf einem guten Kurs. Der Fokus liege dabei auf dem Ausbau des Produkt- und Dienstleistungsangebots, wie auch dem Erschliessen von neuen Geschäftsfeldern. Dazu seien die Strukturen vereinfacht worden.

Zudem werde dem Thema Nachhaltigkeit eine grössere Bedeutung zukommen. So wolle die Bank die eigene Klimabilanz verbessern. Ferner würden bestehende Fonds-, Obligationen- und Vermögensverwaltungsmandate neu auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien geführt, heisst es weiter. (awp/mc/pg)