Zuger Kantonalbank steigt ins Geschäft mit Kryptowährungen ein

Zug – Die Zuger Kantonalbank bietet der Kundschaft neu den Handel und die Verwahrung von gängigen Kryptowährungen an. Per E-Banking oder über das Smartphone ist ab sofort der Kauf und Verkauf von Blockchain-Devisen wie Bitcoin und Ethereum möglich.

Der Kauf, Handel und die Verwahrung der digitalen Vermögenswerte werde in US-Dollar abgewickelt, teilte die Bank am Montag mit. Der Handel finde von Montag bis Freitag von 01.30 Uhr bis 22.00 Uhr statt. Neben Bitcoin und Ethereum bietet die Zuger KB auch XRP, Litecoin, Polygon und Uniswap an.

Man beobachte die steigende Nachfrage nach Kryptowährungen «schon lange» und habe sich daher als erste Kantonalbank zur Einführung von Kryptowährungen entschieden, heisst es weiter. Das Angebot sei in Zusammenarbeit mit der «Krypto-Bank» Sygnum und der Swisscom entstanden. Zudem will die Zuger KB im Falle einer «positiven Entwicklung» das neue Angebot weiter ausbauen. (awp/mc/pg)