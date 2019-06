Zurich: Conny Kalcher leitet neues Customer Office

Zürich – Zurich Insurance Group (Zurich) hat Conny Kalcher zum Chief Customer Officer ernannt. Sie wird das neu geschaffene Customer Office leiten, das die Kundenorientierung im gesamten Unternehmen weiter steigern soll. Kalcher soll in dieser Position „ein einzigartiges und unverwechselbares Kundenerlebnis“ sicherstellen. Sie nimmt ihre Tätigkeit zum 1. Juli auf und wird direkt an Zurichs Group Chief Executive Officer Mario Greco berichten.

Conny Kalcher wechselt zu Zurich von MindFolio, einem Innovations- und Analyseberatungsunternehmen mit Sitz in London und Chicago, bei dem sie seit 2018 Partnerin war. Sie bringt unter anderem reichhaltige Erfahrung als Führungskraft sowie Fachkompetenzen mit, welche sie seit 1985 bei der LEGO Gruppe sammeln konnte. Dort hatte sie zwischen 1999 und 2018 zahlreiche führende Positionen auf globaler Basis inne, darunter Head of People and Culture, Corporate Communication sowie New Product Innovation. Zudem verantwortete sie den Aufbau neuer Geschäftsfelder, einschliesslich die Gründung von LEGO Film & TV. Zuletzt leitete Kalcher auf globaler Ebene die Entwicklung der Marke LEGO und war Vice President für Marketing und Consumer Experiences. (Zurich/mc)