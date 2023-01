Zurich ist Versicherungspartnerin von Mobilize Financial Services

Zürich – Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG ist seit 1. Januar 2023 Versicherungspartnerin von Mobilize Financial Services Schweiz mit den Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan im Bereich Motorfahrzeuge. Für die Kundinnen und Kunden ist es noch komfortabler, zu einem Fahrzeug zu gelangen.

Was gibt es Einfacheres, als wenn mit dem Abschluss des Leasingvertrages oder dem Autokauf auch gleich sämtliche Versicherungsdetails gelöst sind? Genau dies ist das Ziel der Kooperation zwischen Zurich Schweiz und Mobilize Financial Services Schweiz. Die führende Schweizer Autoversicherung ist Versicherungspartnerin im Bereich Motorfahrzeuge und damit direkt in den Beschaffungsprozess integriert. Um die Versicherungsdetails müssen sich die Kundinnen und Kunden nicht kümmern, dies wird auf Wunsch bereits beim ersten Verkaufskontakt erledigt.

Robert Gremli, Head of Brokers & Partnerships und Mitglied der Geschäftsleitung von Zurich Schweiz: «Der Trend geht im Autohandel klar Richtung Gesamtpaket. Dem tragen wir mit unseren Produkten gerne Rechnung.»

Sophie Moulin, Managing Director Mobilize Financial Services Schweiz: «Mit Zurich freuen wir uns auf eine nachhaltige Partnerschaft, bei der wir unseren Kunden ein umfassendes Angebot aus einer Hand anbieten können.

Die Kooperation macht sich für die Kundinnen und Kunden bezahlt: Sie erhalten eine Reduktion auf den Selbstbehalt, wenn sie im Schadenfall das Fahrzeug in einer Markenvertretung zur Reparatur bringen. Je nach Leasingvertrag gibt es eine Zinsreduktion. Wer sich für ein Hybrid- oder Elektro-Fahrzeug entscheidet, bekommt bei der Zurich generell einen Öko-Bonus.

Mobilize Financial Services ist der Finanzdienstleister der Marken der Allianz Renault-Nissan Gruppe. Im Vordergrund steht der Vertrieb von Finanzprodukten wie Leasing, Waren- und Konsumkredite, Versicherungen und Services der Alliance-Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan. (Zurich/mc/hfu)