Zurich Schweiz-Chef verlässt das Unternehmen
Köpfe und Karriere Finanz

Juan Beer, zurückgetretener CEO von Zurich Schweiz. (Bild: Zurich/mc)
Von moneycab

Zürich – Der CEO von Zurich Schweiz, Juan Beer, tritt von seiner Position zurück. Er werde sich neuen Aufgaben ausserhalb des Versicherungskonzerns widmen, teilte Zurich Schweiz am Dienstagabend mit.

Beer habe während seiner über achtjährigen Tätigkeit als CEO das Schweizer Geschäft erfolgreich vorangetrieben und den Kundenfokus der Organisation geprägt, heisst es in der Zurich-Mitteilung. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Urs Lüthy, derzeit Leiter Commercial Insurance bei Zurich Schweiz, ad interim die Leitung.

Der neue ad-interim-CEO ist seit 2002 bei Zurich Schweiz und hatte verschiedene Führungspositionen innerhalb des Unternehmens inne. Seine derzeitige Position hat er im Jahr 2022 übernommen. (awp/mc/ps)

