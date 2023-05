Fussballstars werben für Zurich vitaparcours

Zürich – Stars der Schweizer Fussball-Nationalteams werben ab dem 24. Mai 2023 für den grössten Outdoor-Fitnesspark in der Schweiz und für die neu lancierte Zurich vitaparcours-App.

Murat Yakin, Trainer des Schweizer Fussball-Nationalteams der Männer, Torhüter Yann Sommer sowie Verteidigerin Luana Bühler und Mittelfeldstratege Granit Xhaka joggen durch den Wald oder halten sich an den Ringen an einem Zurich vitaparcours-Posten fit und wünschen viel Vergnügen beim schönsten Outdoor-Training der Schweiz: Ab dem 24. Mai 2023 werben Stars der Schweizer Fussball-Nationalteams in Videoclips auf Social Media sowie in einer Plakatkampagne für den Zurich vitaparcours und insbesondere für die neu lancierte Zurich vitaparcours-App. Die Schweizer Versicherungsgesellschaft Zurich ist seit dem 1. November 2022 Sponsorin und offizielle Versicherungspartnerin sämtlicher Schweizer Fussball-Nationalteams und leistet mit ihrem bereits 55-jährigen Engagement als Hauptsponsorin für Zurich vitaparcours einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und zum Wohlbefinden der Schweizer Bevölkerung.

Sportliche Auszeit im Wald und digital

Schweizweit werden gegen 500 Zurich vitaparcours von lokalen Trägerschaften zur Verfügung gestellt und unterhalten. Die unabhängige Stiftung VITA Parcours gewährleistet die Qualitätssicherung und lanciert zusammen mit Zurich eine neue App. Die App soll die Bevölkerung noch mehr dazu animieren, sich mit Bewegung in der freien Natur fit zu halten und etwas für die Gesundheit sowie das Wohlbefinden zu tun. Die App bietet einen Parcoursfinder, eine Trainingshilfe sowie individuelle und abwechslungsreiche Trainingspläne mit rund 100 in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport BASPO sowie der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) geprüften Ausdauer-, Kraft und Beweglichkeitsübungen. Neben Tipps und Tricks rund ums Training, den Wald und die Sicherheit im Sport kann das persönliche Training mit der App getrackt, mit anderen Personen verglichen, geteilt und schliesslich analysiert werden. Wer zudem viel mit der App trainiert, wird mit verschiedenen Auszeichnungen sowie einem Überraschungsgeschenk belohnt.

«Zurich setzt sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schweizer Bevölkerung ein, indem sie mit ihrem Sponsoring und Engagement für den Zurich vitaparcours – zusammen mit der Stiftung VITA Parcours und den lokalen Trägerschaften – der Bevölkerung eine wertvolle Infrastruktur zugänglich macht», erklärt Priska Kaspar, Marketingleiterin von Zurich Schweiz und Stiftungsrätin von VITA Parcours. Zudem werde mit dem Zurich vitaparcours auch der Präventionsgedanke verstärkt vorangetrieben. «Denn mit einem individuellen und korrekten Training kann jeder Einzelne auch gegen Unfälle vorbeugen.»

«Der Vitaparcours ermöglicht es Gross und Klein, sich auf unkomplizierte Art und Weise und dem eigenen sportlichen Niveau entsprechend draussen in der Natur zu bewegen – das macht ihn so wertvoll», sagt Evangelos Marcoyannakis, Berater Sport und Bewegung der BFU. «Damit man nach dem Parcours mit einem guten Gefühl und ohne Verletzung nach Hause geht, empfiehlt es sich, unsere Sicherheitstipps zu beachten.»

«Der Vitaparcours ist ein bedeutender Pfeiler in der Schweizer Sport- und Bewegungsförderung. Das Bundesamt für Sport BASPO mit der Eidgenössischen Hochschule für Sport Magglingen EHSM ist deshalb bemüht, aktuelle Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft in die Übungen einfliessen zu lassen, damit das Training und die Trainingspläne auch korrekt und gewinnbringend ausführbar sind – für alle Altersgruppen und auf jeder Schwierigkeitsstufe», erläutert Dr. Urs Mäder, Rektor der Eidgenössischen Hochschule für Sport EHSM.

Das Konzept des Zurich vitaparcours, dem grössten kostenlosen Outdoor-Fitnesspark der Schweiz, ist nicht nur die Gesundheitsförderung und die Stärkung des Breitensports, sondern auch die Entwicklung des Familien- und Naturerlebnisses. Sportbegeisterte absolvieren auf einer angelegten Strecke durch den Wald fünfzehn Stationen mit jeweils einer Auswahl aus insgesamt 43 Übungen.

Die Videoclips sind auf http://www.zurich.ch/vitaparcours abrufbar. (Zurich Schweiz/mc/ps)

Die App kann hier heruntergeladen werden:

Android Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.vitaparcours.android

Apple IOS App Store: https://apps.apple.com/ch/app/zurich-vitaparcours/id6445896512