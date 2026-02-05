Endlich zurück: Alberto Giacometti – Ein Jahrhundertkünstler im Kunsthaus Zürich

Zürich – Im Jahr 2026 lenkt das Kunsthaus Zürich neben dem dynamischen und vielfältigen Ausstellungsprogramm die Aufmerksamkeit auf das Herzstück des Museums: die Sammlung in ihrer ganzen Breite und Einzigartigkeit. Die Sammlung von Werken Alberto Giacomettis (1901–1966) bekommt eine neue Heimat im Chipperfield-Bau des Kunsthauses.

Den Auftakt bildet ab dem 6. Februar eine konzentrierte Ausstellung mit Hauptwerken aus der surrealistischen Periode sowie mit den weltberühmten Plastiken aus der Zeit nach 1945. Diese erste Präsentation markiert bewusst den Beginn eines grösseren Projekts: Im Herbst 2026 wird die Ausstellung neu kuratiert und deutlich erweitert und in vier aufeinanderfolgenden Räumen das gesamte Schaffen des Künstlers zeigen.

Der Jahrhundertkünstler

Alberto Giacometti zählt zu den bedeutendsten Kunstschaffenden des 20. Jahrhunderts. Geboren 1901 im bündnerischen Bergell, wirkte er als Bildhauer, Maler und Zeichner in Paris und erlangte mit seinem Werk Weltruhm. Für das Kunsthaus Zürich ist Giacometti von zentraler Bedeutung: Dank der Dauerleihgaben der Alberto Giacometti-Stiftung verfügt das Museum über die weltweit bedeutendste museale Sammlung seiner Werke.

Die Bestände der Stiftung umfassen Arbeiten aus allen Schaffensphasen und werden im Kunsthaus durch Werke aus der eigenen Sammlung sowie der Kunstfreunde Zürich ergänzt. Die Alberto Giacometti-Stiftung wurde 1965 in Zürich gegründet. Zu ihrem Grundstock zählen bedeutende Erwerbungen aus der Sammlung des amerikanischen Industriellen G. David Thompson sowie Schenkungen Alberto Giacomettis selbst kurz vor seinem Tod. Über die Jahre wurde der Bestand kontinuierlich erweitert, unter anderem durch umfangreiche Schenkungen von Bruno und Odette Giacometti, dem Bruder des Künstlers und dessen Frau.

Umzug in den Chipperfield-Bau

Nach fünf Jahren der Präsentation im sogenannten Müller-Bau von 1976 wird Giacomettis Werk ab Februar 2026 im Chipperfield-Bau neu verortet. Die Auftakt-Ausstellung konzentriert sich in zwei Räumen im zweiten Geschoss auf die surrealistischen Hauptwerke sowie auf ikonische Plastiken der Nachkriegszeit. Ab Herbst 2026 wird diese Präsentation neu kuratiert und erweitert und in vier Räumen das gesamte künstlerische Schaffen Giacomettis – von den frühen Arbeiten bis zum Spätwerk – gezeigt.

Ein Künstler zwischen Paris und dem Bergell

Schon früh gefördert durch seinen Vater Giovanni Giacometti, entwickelte Alberto Giacometti in Paris eine eigenständige künstlerische Sprache. Mit seinen neuartigen Objekten und Plastiken wurde er Teil der surrealistischen Avantgarde. Während des Zweiten Weltkriegs kehrte er zur intensiven Auseinandersetzung mit der menschlichen Figur zurück und fand zu jenem unverwechselbaren Stil, der ihn weltberühmt machte: hoch aufragende, fragile Figuren und eindringliche Büsten, die das Verhältnis von Mensch und Raum neu definieren. Trotz seines internationalen Wirkens blieb Giacometti dem Bergell eng verbunden.

Spektakuläre neue Leihgabe

Ein besonderer Höhepunkt der Auftakt-Ausstellung ist eine erstmals präsentierte neue Leihgabe der Alberto Giacometti-Stiftung und einer Schweizer Privatsammlung: ein Bronzeguss des surrealistischen Hauptwerks «L’Objet invisible» (1934/35). Die berühmte Plastik zeigt eine stilisierte Frauenfigur, deren Hände scheinbar ein nicht sichtbares Objekt umfassen – ein Schlüsselwerk der Moderne, das das Unsichtbare und Unbekannte erfahrbar macht.

Ergänzt wird die Präsentation durch ausgewählte Gemälde von Wegbegleiterinnen und Zeitgenossen Giacomettis aus der Sammlung des Kunsthaus Zürich.

Giacometti 2026

Die Ausstellung ab Februar 2026 ist bewusst als Auftakt konzipiert. Mit der umfassenden Erweiterung der Ausstellung im Herbst 2026 positioniert sich das Kunsthaus Zürich als international bedeutendes Zentrum für die Erforschung, Vermittlung und Präsentation von Alberto Giacomettis Werk – eines Künstlers von Weltrang und mit starken Wurzeln in der Schweiz.

Kunsthaus Zürich