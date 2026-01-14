Besucherrekord im Bündner Kunstmuseum

Chur – Im vergangenen Jahr konnte das Bündner Kunstmuseum erstmals über 50’000 Besuchende willkommen heissen. Nach bereits sehr guten Zahlen in den letzten Jahren wurde damit ein neuer Besucherrekord erreicht.

2025 feierte der Bündner Kunstverein sein 125-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass präsentierte das Bündner Kunstmuseum die Jubiläumsausstellung «Von hier aus», die sich über beide Museumsbauten erstreckte. Glanzlichter der Sammlung traten dabei in einen Dialog mit bedeutenden Neuerwerbungen der Stiftung Bündner Kunstsammlung. Ende Juni eröffnete die grosse Retrospektive zu Diego Giacometti, die national wie international auf grosses Interesse stiess. Einen weiteren Höhepunkt im Ausstellungsjahr 2025 bildete die Schau mit Werken der international renommierten Künstlerin Leiko Ikemura, die 1989 in den Bündner Bergen eine radikale Neuausrichtung ihres Werks vollzog. Diese drei Ausstellungen trugen massgeblich zum Besucherrekord bei.

Das Jubiläumsjahr markierte ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte des Bündner Kunstvereins. Es bot Gelegenheit, die lange Tradition des Vereins zu würdigen und seine zentrale Rolle in der regionalen Kulturlandschaft sichtbar zu machen. Mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm wurde das kulturelle Erbe gefeiert und zugleich der Blick in die Zukunft gerichtet. Die Mitgliederzahl steigt kontinuierlich und ist im Jubiläumsjahr auf stolze 1700 Mitglieder gestiegen. Das veranschaulicht die breite Verankerung des Kunstvereins und des Kunstmuseums in der Bevölkerung. (BKM/mc/hfu)

Bündner Kunstmuseum