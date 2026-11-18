St. Moritz – Am Samstag, 21. November 2026, startet auf dem Corvatsch die Wintersaison. Auf dem Sportberg im Oberengadin reicht der Skiwinter bis zum 25. April 2027. Die Corvatsch Snow Night startet am 4. Dezember, die Freestyle-Elite trifft sich Anfang April zum Weltcup-Finale im Corvatsch Park.

Auch wenn sich der Naturschnee im Oberengadin bislang noch zurückhält, laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. Welche Anlagen und Pisten zum Saisonauftakt geöffnet werden können, hängt von der weiteren Schnee- und Wetterentwicklung ab. «Dank technischer Beschneiung können wir unseren Gästen bereits jetzt ein qualitativ hochwertiges Pistenangebot bieten, das in den kommenden Tagen und Wochen schrittweise erweitert wird.», sagt Nicolà Michael, Marketingleiter der Corvatsch AG.

Geöffnet sind die Sesselbahn Mandra, Alp Surlej und Sesselbahn Curtinella. Die Pendelbahn Surlej bringt Wintersportfans zur Mittelstation Murtèl, von wo aus sie zu den ersten Abfahrten vor der Kulisse der Engadiner Bergwelt starten. Da der Winter noch etwas auf sich warten lässt, bleiben die zweite Sektion zur Bergstation Corvatsch 3303 sowie das Restaurant 3303 vorerst geschlossen. Ihre Öffnung ist voraussichtlich Ende nächster Woche geplant.

Wenn der Skitag in die Verlängerung geht

Wer vom Skifahren nicht genug bekommt, kann sich ab dem 4. Dezember auf die Corvatsch Snow Night freuen. Jeden Freitagabend wird die 4,2 Kilometer lange Abfahrt von der Mittelstation Murtèl nach Surlej beleuchtet und lädt ab 19 Uhr zum Nachtskifahren ein. Sie ist die längste beleuchtete Piste der Schweiz. Für eine gemütliche Pause zwischen den Abfahrten bietet sich ein Fondue in der Alpetta an. Wer danach noch weiterziehen möchte, trifft sich in der Hossa Bar.

Vom Trainingsberg zur Weltcup-Bühne

Auch Freestyle-Fans kommen auf dem Corvatsch auf ihre Kosten. Ob erste Tricksoder anspruchsvolle Sprünge: Mit verschiedenen Lines und der Superpipe zählt der Corvatsch Park zu den grössten Snowparks im Alpenraum und ist Treffpunkt für Freestyle-Fans und internationale Athletinnen. Zum Saisonauftakt bleibt die Pro Line noch bis zum 29. November den Teilnehmenden des Corvatsch Slopestyle Camps vorbehalten. Ab dem 30. November ist sie für alle zugänglich.

Anfang April richtet sich der Blick der Freestyle-Welt dann auf den Corvatsch: Vom 1. bis 4. April 2027 treffen sich die weltbesten Freeskier und Snowboarder zu den Corvatsch Park & Pipe Finals. Beim FIS Freeski & Snowboard World Cup Silvaplana geht es in Slopestyle und Halfpipe um Weltcup-Siege und die letzten Punkte im Kampf um die Kristallkugeln.

Betriebszeiten Oberengadiner Bergbahnen:

Corvatsch: 21.11.2026 – 25.04.2027

Diavolezza: 19.12.2026 – 02.05.2027

Corviglia: 28.11.2026 – 04.04.2027

Furtschellas: 19.12.2026 – 04.04.2027

Lagalb: 19.12.2026 – 04.04.2027

Muottas Muragl: 19.12.2026 – 04.04.2027

Zuoz: 19.12.2026 – 14.03.2027