White Turf: Patrick Gibson siegt mit Snow Player im 85. Grossen Preis von St. Moritz

St. Moritz – Mit einem hochklassigen Finaltag ging der White Turf St. Moritz 2026 zu Ende: Vor über 11’000 Zuschauern sicherte sich Snow Player mit Jockey Patrick Gibson den mit 100’000 Franken dotierten Evangelos Pistiolis Foundation 85. Grosser Preis von St. Moritz. Zur Königin des Engadins wurde bereits zum zweiten Mal Valeria Walther gekrönt. Insgesamt strömten an den drei Rennwochenenden über 35’000 Besucherinnen auf den gefrorenen St. Moritzersee.

Mit dem dritten Rennsonntag ging der White Turf 2026 am Sonntag zu Ende. Drei erfolgreiche Rennwochenende lockten insgesamt über 35’000 Besucher auf den gefrorenen St. Moritzersee, davon 11’000 allein am Abschlusssonntag. Bei strahlendem Sonnenschein an allen drei Rennsonntagen präsentierte sich der White Turf erneut von seiner besten Seite. Auch wer nicht vor Ort auf dem See dabei sein konnte, musste auf nichts verzichten: Der Finaltag wurde live auf Swiss Sport TV HD übertragen.

Snow Player triumphiert, Walther Königin des Engadins

Im sportlichen Höhepunkt des Tages setzte sich Snow Player im Grossen Preis in einem packenden Finish durch. Der deutsche Gast aus dem Trainingsquartier von Michael Figge liess im Schlusskampf Look To Remember keine Chance. Titelverteidiger Saadi konnte nicht entscheidend eingreifen, während Nerion auf Rang drei einkam. Im Skikjöring sicherte sich Valeria Selina Walther mit konstant starken Leistungen die UBS Skikjöring-Trophy und damit zum zweiten Mal den Titel «Königin des Engadins».

Im Sprint über 1’300 Meter bestätigte Beau Gars seine starke Form und feierte einen weiteren Erfolg für den Stall Allegra Racing Club. Bei den Trabern blieb Fourteenth of July das Mass aller Dinge. Der bayerische Seriensieger gewann das Hauptereignis und unterstrich damit seine aussergewöhnliche Bilanz auf dem St. Moritzersee. Im zweiten Trabrennen kam es zu einem Doppelerfolg für die Pferde von Barbara Krüsi.

Trainerlegende Miro Weiss feierlich verabschiedet

Im Anschluss an die Rennen wurden die Emotionen nochmals spürbar: Der legendäre Trainer und Pferdebesitzer Miro Weiss wurde auf dem St. Moritzersee feierlich verabschiedet. Der 26-fache Schweizer Champion steht bei beeindruckenden 99 Siegen in St. Moritz und prägte den White Turf über Jahrzehnte hinweg mit. Insgesamt hat er in seiner Karriere rund 1213 Siege errungen.

Neue Partner bereichern den White Turf 2026

Der White Turf St. Moritz konnte 2026 mehrere neue Partner gewinnen. Aston Martin trat erstmals als Car Partner auf und stellte das offizielle Begleitfahrzeug auf dem gefrorenen St. Moritzersee. Zudem präsentierte die britische Luxus-Sportwagenmarke an jedem Rennwochenende ein Trabrennen als Sponsor. Mit dem Pop-up «Atelier 6» feierte zudem ein neues kulinarisches Konzept Premiere auf dem See: Spitzenkoch Niklas Oberhofer realisierte gemeinsam mit der Zürcher Markenagentur Marc WHO? ein Fine-Food-Angebot, das während der Rennwochenenden zahlreiche Gäste anzog.

Family Days mit neuem Skikjöring-Taxi-Rekord

An den beiden Samstagen vor den White Turf Rennsonntagen – am 14. und 21. Februar 2026 – standen erneut die White Turf Family Days im Zeichen des regionalen Sportnachwuchses. Auf dem Programm standen Pony-Trabrennen sowie das berittene UBS Kids-Skikjöring. Mit dabei waren diverse lokale Sportclubs und Vereine, darunter die Eisprinzessinnen des ISC St. Moritz, die ihr Können auf dem Eisfeld präsentierten. Besonders gross war die Freude bei den Kindern, die sich einen Platz bei den beliebten UBS Skikjöring-Taxifahrten sichern konnten: Die Plätze waren bereits im Voraus ausgebucht. Insgesamt genossen 46 Kinder die Fahrt über den gefrorenen See – ein neuer Skikjöring-Taxi-Rekord. (White Turf/mc/hfu)