München – Der internationale Spezialversicherer Hiscox startet gemeinsam mit dem Zürcher Insurtech Toni Digital ein digitales Versicherungsangebot für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Selbstständige in der Schweiz.

Hiscox verbindet seine Spezialprodukte sowie seine Expertise in Risikoprüfung und Schadenbearbeitung mit der lokalen Plattform und Prozessunterstützung von Toni Digital. So können Schweizer Versicherungsvermittler schneller und einfacher Versicherungsschutz vermitteln, der auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten ist. Der gesamte Prozess – vom Angebot und Antrag bis zur Policierung und Dokumentation – erfolgt digital.

Digitaler Zugang zu Spezialversicherungen

Für Versicherungsvermittler erweitert das Angebot das Portfolio um massgeschneiderte Lösungen. Klare, einfache Prozesse für unkomplizierte Risiken sowie der Online-Zugang zu Verträgen und Dokumenten machen die Vermittlung von Versicherungsschutz für KMU noch effizienter. Schweizer KMU erhalten Zugang zu Spezialprodukten und Dienstleistungen von Hiscox sowie die Unterstützung eines erfahrenen Spezialversicherers – auch bei komplexen Schadenfällen.

Das Angebot steht in der Schweiz regulierten Versicherungsvermittlern zur Verfügung. Zum Start umfasst es Cyber- und D&O-Versicherungen sowie spezialisierte Haftpflichtversicherungen für verschiedene Branchen, darunter IT, Beratung, Marketing und Immobilien.

Tim Bethge, Head of Hiscox Northern Europe, sagt: «Hiscox ist in Europa bereits tief verwurzelt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Spezialversicherungs-schutz für kleine Unternehmen. Wir kennen KMU daher gut und wissen, dass ihre Risiken immer komplexer werden – von Cyberangriffen bis hin zu neuen Haftungsrisiken. Gleichzeitig wird ihre Zeit immer kostbarer. Die Schweiz ist ein attraktiver Markt mit einer Vielzahl kleiner Unternehmen und hohen Erwartungen an Qualität und Zuverlässigkeit. Diesen Markt kenne ich aus meiner langjährigen Tätigkeit vor Ort gut. Angesichts unserer bereits starken Präsenz in Europa ist die Expansion in die Schweiz für uns ein natürlicher nächster Schritt. Indem wir unsere umfassende Versicherungs-expertise mit der Technologie von Toni Digital verbinden, ermöglichen wir Schweizer Vermittlern einen einfacheren Zugang zu Spezialversicherungsschutz. So können sie ihren KMU-Kunden helfen, den für ihr Unternehmen passenden Schutz zu finden.» (mc/pg)

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