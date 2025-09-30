Quantexa als Technologie-Innovator auf der InsurTech100-Liste 2025

London – Quantexa, der weltweite Pionier im Bereich Decision Intelligence (DI), gab seine Anerkennung als Top-Technologie-Innovator im InsurTech100 2025 bekannt, der jährlich von FinTech Global erstellten Liste der einflussreichsten Technologieunternehmen, die das Versicherungswesen weltweit verändern.

Der Wettbewerb um einen Platz im renommierten InsurTech100 hat sich in den letzten Jahren verschärft, da der Sektor aufgrund der zunehmenden Einführung von KI und der steigenden Kundennachfrage ein rasantes Wachstum verzeichnet. Quantexa wurde aufgrund der Stärke seiner Decision Intelligence Platform aus mehr als 2.100 Unternehmen ausgewählt.

Die DI-Plattform von Quantexa ermöglicht es Unternehmen der gesamten Versicherungsbranche (sowie anderen Finanzdienstleistern und dem öffentlichen Sektor), die Leistungsfähigkeit vertrauenswürdiger und vernetzter Daten zu nutzen, um schnellere, intelligentere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Für die Versicherungsbranche nutzt Quantexa KI, maschinelles Lernen und Kontextanalysen, um profitables Wachstum und optimierte Abläufe zu erzielen und Versicherer in über 20 Ländern vor Verlusten zu schützen. Versicherungsträger nutzen Quantexa, um schnellere und präzisere Entscheidungen sowohl im Underwriting als auch bei der Schadensabwicklung zu treffen – von der Erkennung von Lecks und Betrug bis hin zu Kundenerfahrung, Vertrieb und Next Best Actions sowie zur Optimierung der Lieferkette.

360-Grad-Sicht auf Kunden, Anspruchsteller, Risiken, Vermögenswerte und Drittparteien

Die Plattform transformiert isolierte, fragmentierte Daten in eine 360-Grad-Sicht auf Kunden, Anspruchsteller, Risiken, Vermögenswerte und Drittparteien und unterstützt so zahlreiche Geschäftsbereiche – von Sach- und Haftpflichtversicherungen (Auto, Sach, Haftpflicht, Reise, Transport und Fracht) über Spezialversicherungen bis hin zu Lebens- und Gruppenkrankenversicherungen. Die konfigurierbare Plattform hat die Umsätze um 50 % verbessert, die Risikobewertung um mehr als das Zehnfache beschleunigt und die Wirkung von Betrugsbekämpfungsmassnahmen um über 90 % gesteigert. Dies ermöglicht schnellere und vertrauensvollere Entscheidungen und verbessert so das Kundenerlebnis.

Durch die Anwendung dynamischer Entity Resolution und Knowledge Graphs zur Modellierung von Risiken und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit können sich Versicherer an regulatorische Änderungen, sich entwickelnde Risiken und steigende Kundenerwartungen anpassen und gleichzeitig ihr Geschäft ausbauen, optimieren und schützen.

„Die Aufnahme in die InsurTech100-Liste 2025 unterstreicht, wie unser schnelles Wachstum und unsere kontinuierlichen Innovationen im Bereich Decision Intelligence die Versicherungsbranche verändern“, sagte Alex Johnson, Global Insurance Industry Lead bei Quantexa. „Diese Anerkennung spiegelt das Vertrauen der Versicherer in Quantexa als strategischen Partner wider, der mit ihnen zusammenarbeitet, um regulatorische Veränderungen zu meistern, neuen Risiken immer einen Schritt voraus zu sein und widerstandsfähigere, kundenorientiertere Unternehmen aufzubauen, um profitables Wachstum zu erzielen.“

Die vollständige InsurTech100-Liste finden Sie unter www.TheInsurTech100.com . (Quantexa/mc/hfu)