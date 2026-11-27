Zürich – Die schweren Gewitter in den australischen Bundesstaaten Queensland und New South Wales vom 21. bis 27. November 2025 haben versicherte Schäden von 3,132 Milliarden australischen Dollar verursacht. Das zeigt die vierte und abschliessende Schätzung des Zürcher Katastrophendatenanbieters Perils. Besonders betroffen waren Wohngebäude.

Gegenüber der nach sechs Monaten veröffentlichten Schätzung von 2,943 Milliarden Dollar erhöhte sich die Schadensumme um rund 6%. Die Auswertung umfasst Sach- und Motorfahrzeugversicherungen und basiert auf Schadenmeldungen eines Grossteils des australischen Versicherungsmarktes.

Grösste Schäden in Queensland

Auf Queensland entfielen 93% der versicherten Schäden, auf New South Wales 7%. Sachschäden machten 89% der Gesamtsumme aus, Fahrzeugschäden die übrigen 11%. Damit unterscheidet sich das Ereignis von anderen Hagelunwettern, bei denen Autos häufig den grössten Schadenanteil ausmachen.

Die Gewitter brachten grossen Hagel, zerstörerische Windböen und örtlich heftige Niederschläge. Die schwersten Schäden entstanden am 24. November im Südosten Queenslands, als Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu 14 Zentimetern niedergingen.

Es war bereits das zweite schwere Gewitterereignis innerhalb eines Monats. Zusammen verursachten die beiden Unwetter versicherte Schäden von 4,752 Milliarden Dollar. Nach Einschätzung von Darryl Pidcock, Leiter Asien-Pazifik und Cyber bei Perils, verdeutlicht dies das hohe Schadenpotenzial solcher Ereignisse in dicht besiedelten Regionen. Schwere Gewitter zählten weiterhin zu den bedeutendsten und teuersten versicherten Naturgefahren Australiens. (mc/pg)

Perils

Perils ist ein unabhängiger, von der Versicherungswirtschaft getragener Datenanbieter mit Sitz in Zürich. Das 2009 gegründete Unternehmen sammelt, prüft und aggregiert Versicherungsdaten zu Naturkatastrophen. Seine Daten unterstützen Versicherer und Rückversicherer bei der Risikobewertung und der Überprüfung von Katastrophenmodellen. Zudem dienen sie als Grundlage für Risikotransfers, etwa über versicherungsgebundene Wertpapiere und Verträge, deren Leistungen an Branchenschäden gekoppelt sind.