Zürich – Die globale Erwärmung stellt Unternehmen und Versicherer vor wachsende Herausforderungen. Klimabedingte Schäden entstehen zunehmend durch eine Kombination aus Sachschäden, Betriebsunterbrechungen, Abhängigkeiten in der Lieferkette und schleichenden Umweltveränderungen. Laut dem neuen Bericht «Global heating: navigating a new business reality» des Versicherungsmaklers Lockton bleibt ein wachsender Anteil dieser Schäden unversichert oder fällt nicht unter den Deckungsumfang herkömmlicher Versicherungen.

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in der Landwirtschaft, wo sinkende Erträge und veränderte Anbaubedingungen schwerwiegendere finanzielle Folgen haben können als physische Schäden. Im August 2026 senkte die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission ihre Ertragsprognosen für wichtige Sommerkulturen in der EU um bis zu 14 Prozent. Auch international tätige Unternehmen mit komplexen Lieferketten stehen vor der Herausforderung, dass sich nicht jeder potenzielle Ausfallpunkt versichern lässt.

«Unsere Untersuchungen zeigen, dass die globale Erwärmung den Status quo verändert. Unternehmen sehen sich einer genaueren Untersuchung bei der Risikoprüfung mit strengeren Bedingungen gegenüber und beobachten finanzielle Folgen der globalen Erwärmung, die nicht in die üblichen Versicherungsstrukturen passen», erklärt Stephan Bachmann, CEO von Lockton Schweiz. Dies vergrössere die Deckungslücke und erhöhe die Nachfrage nach alternativen Ansätzen zum Risikotransfer.

Alternative Versicherungslösungen gewinnen an Bedeutung

Angesichts steigender klimabedingter Schäden setzen Unternehmen laut Lockton vermehrt auf eine Kombination aus traditionellen Versicherungen, selbst getragenen Risiken und alternativen Finanzierungsinstrumenten. Dazu zählen parametrische Versicherungen, firmeneigene Versicherungsgesellschaften (Captives) und Katastrophenanleihen. Insbesondere parametrische Versicherungen bieten Möglichkeiten zur Absicherung von Risiken wie Dürren, extremen Temperaturen oder Starkniederschlägen, die sich über den traditionellen Versicherungsmarkt nur schwer abdecken lassen.

Resilienz als Massstab für Versicherbarkeit

Zunehmend gewinnt auch die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen bei der Risikobeurteilung durch Versicherer an Bedeutung. Schwierigkeiten beim Abschluss einer Versicherung können als Frühwarnsignal dafür dienen, dass bestehende Schutzmassnahmen den tatsächlichen Risiken nicht mehr gerecht werden.

«Unternehmen, die nachweislich in Resilienz, Kontinuitätsplanung und Klimaanpassung investieren, sind oft besser in der Lage, günstige Konditionen zu erzielen, als solche, die sich ausschliesslich auf historische Schadensdaten stützen», sagt Bachmann.

Entsprechende Anpassungen seien bereits im Gang, etwa durch veränderte Anbaustrategien in der Landwirtschaft oder Investitionen von Energieversorgern in Speicherkapazitäten und Hochwasserschutz. Unternehmen müssten klimabedingte Störungen zunehmend als wiederkehrenden Bestandteil ihres Geschäftsumfelds betrachten. (mc/pg)

«Global heating: navigating a new business reality»

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