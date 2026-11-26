Zürich – Die neuste Swiss Life-Studie zeigt: Drei von fünf Personen sind mit ihren Finanzen zufrieden und ebenso viele würden alle finanziellen Entscheidungen nochmals gleich treffen. Andererseits lebt jede zehnte Person in einem Haushalt mit überfälligen Steuerzahlungen. Eine klare Mehrheit will im Alter in den eigenen vier Wänden leben, doch nur jede dritte Person im Alter 40 bis 80 kann sich einen Umzug im Rentenalter vorstellen.

In der diesjährigen Ausgabe der Studienreihe «Vorsorge-Panorama Schweiz» beleuchtet Swiss Life nebst der finanziellen Lage und der Altersvorsorge der Schweizer Bevölkerung auch deren Wünsche und Realitäten zum Wohnen im Alter. Wie im Vorjahr sind drei von fünf Personen mit ihrer finanziellen Situation zufrieden. Bei jeder fünften Person hat sich die finanzielle Situation im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Jede dritte Person gibt hingegen eine Verschlechterung an – am häufigsten trifft dies auf Alleinerziehende, am seltensten auf kinderlose Paare zu.

Die Mehrheit bereut keine ihrer finanziellen Entscheidungen

Auf die Frage nach der bisher besten Finanzentscheidung nennt ein Drittel der von Swiss Life Befragten einen Aspekt aus dem Bereich Investitionen und Vermögensaufbau, etwa den Erwerb einer Immobilie (20%) oder Investitionen im Kapitalmarkt (14%). 61% der Befragten bereuen keine ihrer bisherigen finanziellen Entscheidungen. Auch mit Blick auf ihre finanzielle Zukunft ist die Schweizer Bevölkerung positiv gestimmt: 42% glauben, dass es ihnen in fünf Jahren finanziell besser gehen wird.

Jede zehnte Person lebt in einem Haushalt mit überfälligen Steuerzahlungen

55% der 18- bis 80-Jährigen leben in einem Haushalt, der Geld auf die Seite legen kann, 2% verschulden sich. Der finanzielle Spielraum hängt auch von der Haushaltssituation ab: Paarhaushalte (57%) können häufiger sparen als Alleinerziehende (40%), welche zudem häufiger Schulden machen (9%). Dabei leben 29% der Alleinerziehenden in einem Haushalt mit mindestens einer Art von Zahlungsrückstand. Dazu zählen etwa unbezahlte Rechnungen (12%), Rückstände bei den Krankenkassenprämien (15%) oder unbezahlte Miet- bzw. Hypothekarzinsen (5%). Zwar ist der Anteil der Haushalte mit mindestens einem Zahlungsrückstand in der Gesamtbevölkerung mit 15% tiefer, jedoch lebt auch hier jede zehnte Person in einem Haushalt mit überfälligen Steuerrechnungen.

Mit gutem Finanzwissen besser auf die Pensionierung vorbereitet

Die Pensionskasse und die Säule 3a spielen für die finanzielle Absicherung eine zunehmend wichtigere Rolle, denn immer mehr Personen beziehen eine Leistung aus der Säule 3a und – insbesondere immer mehr Frauen – eine Leistung aus der Pensionskasse. Beide Vorsorgeformen sind jedoch an die Erwerbstätigkeit gebunden, welche besonders bei der Pensionskasse ausschlaggebend ist: Personen mit einem Erwerbspensum von über 50% verfügen deutlich häufiger über eine Pensionskasse als solche mit einem tieferen Pensum bzw. Nichterwerbstätige. Vorsorgen bedeutet auch, sich einen Überblick über die finanzielle Situation nach der Pensionierung zu verschaffen. Das geschieht längst nicht bei allen: «Nur 28% der 18- bis 64-Jährigen haben sich schon überlegt, wie viel Geld sie im Ruhestand zur Verfügung haben werden. Je älter die Befragten sind, desto eher haben sie sich damit beschäftigt», sagt Myohl. Dementsprechend fühlen sich auch nur 48% der 40- bis 64-Jährigen gut auf die Pensionierung vorbereitet. Personen mit gutem Finanzwissen fühlen sich besser vorbereitet als Menschen mit schlechtem Finanzwissen.

Die Hälfte prüft die Tragbarkeit der Hypothek im Rentenalter

Die Hälfte der von Swiss Life befragten 18- bis 80-Jährigen sieht Wohneigentum als Teil der Altersvorsorge. Bei Eigentümern/Eigentümerinnen (66%) ist das häufiger der Fall als bei Mietern/Mieterinnen (42%). Dabei sind Wohneigentum und Altersvorsorge teilweise direkt miteinander verknüpft, haben doch 25% der Eigentümer/-innen für den Hauskauf einen Vorbezug für Wohneigentumsförderung genutzt. 36% der Mieter/-innen, die innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Hauskauf planen, wollen dafür Vorsorgegelder einsetzen. Mit Blick auf die Pensionierung rückt hingegen eine andere Frage in den Vordergrund: Bleibt die Hypothek auch im Rentenalter tragbar? 52% der 40- bis 64-jährigen Eigentümer/-innen haben sich dazu schon Gedanken gemacht. Dieser Anteil steigt bei den 55- bis 64-Jährigen auf 70%. Dementsprechend mussten auch nur 2% der 65- bis 80-Jährigen mangels Tragbarkeit im Zuge der Pensionierung Wohneigentum verkaufen. (mc/pg)

Download Studie «Vorsorge-Panorama Schweiz»