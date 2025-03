Adidas löst Nike als Sponsor beim FC Liverpool ab

Liverpool – Der FC Liverpool und Adidas haben eine neue mehrjährige Partnerschaft vereinbart, bei der der Sportbekleidungsgigant offizieller Ausstattungspartner des Vereins wird.

Ab dem 1. August 2025 trägt LFC zum dritten Mal in seiner illustren Geschichte die drei Streifen. Adidas liefert Match-, Trainings- und Kulturkleidung für alle Herren-, Damen- und Akademie-Teams sowie Mitarbeiter der LFC Foundation, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Angaben zum finanziellen Rahmen und zur Länge der neuen Partnerschaft wurden nicht gemacht. Englische Medien berichteten zuletzt über eine jährliche Zahlung von 72 Millionen Euro von Adidas an den LFC und eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren.

Ruhmreiche Vergangenheit

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen dem aktuell besten Team der Premier League und dem deutschen Sportartikelhersteller. Bereits von 1985 bis 1996 und von 2006 bis 2012 lief der Kultklub in Adidas-Trikots auf. Während dieser Zeit sicherten sich die Reds eine Reihe von Trophäen, darunter drei nationale Meistertitel und drei FA-Cup-Siege.

Einzelheiten zu den neuen Adidas Liverpool-Trikots — Heim- und Auswärtstrikots — werden auf den Club- und Adidas-Kanälen bekannt gegeben und sind ab dem 1. August 2025 erhältlich. «Der Verein ist einer der grössten und kultigsten Namen im Weltfussball mit einer riesigen Fangemeinde. Es ist uns eine Ehre, den Spielern erneut Spitzentechnologie zur Verfügung zu stellen, damit sie auf höchstem Niveau spielen können», wird Bjørn Gulden, CEO von Adidas, in der Medienmitteilung zitiert. Das Unternehmen hat schon jetzt LFC-Stars wie Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold oder Diogo Jota unter Vertrag.

Ausrüsterverträge mit Marken wie Adidas, Nike oder Puma sind für grosse Fußballklubs von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Sie stellen eine der wichtigsten Einnahmequellen neben TV-Rechten, Sponsoring und Ticketverkäufen dar. (mc/pg)