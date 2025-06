Debatte tobt – Bekannteste Fussballerin der Welt bangt um EM-Platz

Im Frauensport hat kaum jemand so viele Anhänger wie die Schweizer Fussballerin und Influencerin Alisha Lehmann. Nun steht die Heim-EM an. Sportlich wäre Lehmann wohl verzichtbar. Aber ist sie das auch fürs Turnier, die TV-Sender und den um Sichtbarkeit kämpfenden Sport?

Sagenhafte 16,7 Millionen Follower auf Instagram, dazu zwölf Millionen auf TikTok. In der Welt des Frauenfussballs ist niemand so bekannt wie Alisha Lehmann. Zumindest was ihre Social-Media-Accounts angeht, und das ist nun mal die Währung dieser Zeit. Vor der Heim-Europameisterschaft vom 2. bis 27. Juli muss aber ausgerechnet die 26 Jahre alte Schweizerin um ihren Platz im Kader bangen.

«Kann sich die Schweiz die prominente Absenz leisten?», fragt nicht nur die «Neue Zürcher Zeitung». Mehr noch: Kann es sich dieser Sport leisten, der auf allen Ebenen um mehr Sichtbarkeit kämpft?

«Erhält Lehmann eine Absage, fehlt nicht einfach eine Fussballerin, sondern ein Phänomen“, schreibt die «NZZ» über die Stürmerin aus Tägertschi im Kanton Bern. Schliesslich erreiche Lehmann mit jedem Post „so viele Menschen wie Roger Federer, Yann Sommer und Granit Xhaka zusammen“. Und fast so viel wie Tennis-Ikone Serena Williams (18,1 Millionen bei Instagram) und mehr als 25 Mal so viele wie die populäre deutsche Kapitänin Giulia Gwinn (642.000).

«Sie ist schon ein Phänomen»

Die blonde Mähne zum Zopf gebunden, Wimperntusche, spitze Lippen, knappe Hose – so kennen die Fans Alisha Lehmann auf dem Rasen. Ihre Fotos und Filme bei Instagram: mit Ball beim Training, Meisterjubel mit ihrem Klub Juventus Turin, wo die 59-malige Nationalspielerin keinen Stammplatz hat. Und oft Bikini-Bilder und Szenen mit stylishem Outfit.

