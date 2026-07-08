Ägyptens Generäle gönnen sich ein neues Hauptquartier, das so gross wie Lissabon ist

Das Pentagon ist klein dagegen: Ägyptens Machthaber Abdel Fattah el-Sisi hat seinen Militärs eine Megaimmobilie geschenkt, auf die Donald Trump neidisch sein dürfte.

Mit einer aufwendigen Zeremonie hat Ägypten diese Woche das neue Hauptquartier für die Streitkräfte des Landes eingeweiht. Beobachtern zufolge ist es nun das grösste seiner Art weltweit. Präsident und Ex-General Abdel Fattah el-Sisi zeigte sich erstmals seit mehr als zehn Jahren öffentlich in Militäruniform. Er bezeichnete den Komplex bei der Eröffnung als »Beweis für den Willen einer Nation, die das Unmögliche nicht kennt«. Auf dem Weg zum »Octagon«, wie das Kommandozentrum heisst, wurde er von Kampfhubschraubern begleitet und begutachtete dort unter anderem militärisches Gerät.

Der Name »Octagon« (Achteck) verweist auf acht zentrale Gebäude des Komplexes mit einem Grundriss von jeweils acht Ecken. Der Name könnte aber auch ein Verweis sein auf das Pentagon (Fünfeck), dem Hauptsitz des US-Verteidigungsministeriums in der Nähe von Washington. Das Pentagon galt lange als weltweit grösster Bau für ein Verteidigungsministerium – jetzt wurde es vom »Octagon« abgelöst. Dieses entspricht mit einer Fläche von rund 90 Quadratkilometern der Grösse der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.

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