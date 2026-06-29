Jetzt sollen Fischer den giftigen Hasenkopf-Kugelfisch im Mittelmeer stoppen

Vor den Stränden des Mittelmeeres breitet sich der Hasenkopf-Kugelfisch aus. Die invasive Art ist giftig und kann fest zubeissen. In Griechenland wurde nun ein Kopfgeld auf das Tier ausgesetzt.

Er beisst Getränkedosen mühelos durch und muss fast keinen anderen Meeresbewohner fürchten. Der Hasenkopf-Kugelfisch breitet sich im Mittelmeer aus. Jetzt sollen Fischer die invasive Art bekämpfen. Dafür soll es nun ein Kopfgeld für den giftigen Fisch geben.

In bestimmten Regionen Griechenlands erhalten Fischer im Rahmen eines Pilotprojektes Prämien für den Fang des Hasenkopf-Kugelfisches (Lagocephalus sceleratus). Vorerst wendet sich die Unterstützung an Berufsfischer rund um Kreta und in der südlichen Ägäis, wie der Nachrichtensender Skai berichtet.

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