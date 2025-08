Amazon verunsichert die Wall Street

Microsoft steckt 400 Millionen Dollar in Schweizer KI-Ausbau

Microsoft investiert 400 Millionen US-Dollar in die Bereiche Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) in der Schweiz. In diesem Rahmen werden in erster Linie die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich ausgebaut und mit neuen Grafikprozessoren ausgestattet.