Amazon übernimmt das Robotik-Startup RIVR

Zürich – Nach einer Investition vor zwei Jahren hat Amazon das Spin-off der ETH Zürich, die RIVR Technologies AG, übernommen. Das Unternehmen hat seine vierbeinigen Roboter so entwickelt und trainiert, dass sie laufen, fahren, auf zwei Beinen stehen und Pakete mit Rad-Endeffektoren handhaben können. Die Roboter sind in mehreren Ländern im Einsatz.

Rivr leistet Pionierarbeit im Bereich der allgemeinen physischen KI, indem es Roboter in der Last-Mile-Zustellung einsetzt. Derzeit verbringen Lieferfahrer einen Grossteil ihrer Zeit damit, kurze Strecken von ihren Lieferwagen zu den Haustüren der Kunden zurückzulegen, wobei sie oft mehrere Lieferungen in unmittelbarer Nähe bewältigen müssen. Der autonome Roboter von RIVR wurde entwickelt, um diesen Prozess zu optimieren, indem er diese letzten Schritte übernimmt. Dadurch wird die Notwendigkeit wiederholter kurzer Fusswege reduziert, die Ermüdung der Fahrer verringert und gleichzeitig der Paketdurchsatz sowie die Effizienz gesteigert.

Im Jahr 2024 investierten Jeff Bezos und der Amazon Industrial Innovation Fund im Rahmen einer Finanzierungsrunde in Höhe von 22 Millionen US-Dollar in RIVR. Amazon hat nun das ETH-Spin-off übernommen. Die Tech-Nachrichtenseite The Information berichtete als erste über die Übernahme. Die Transaktion wurde gegenüber CNBC bestätigt. Ein Amazon-Sprecher erklärte gegenüber CNBC in einer Stellungnahme, dass die Übernahme „unser Engagement für weitere Investitionen in die Forschung widerspiegelt“ sowie die Bemühungen, die Sicherheit für die Liefermitarbeiter zu verbessern. (Startupticker/mc/hfu)

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