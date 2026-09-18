Bäcker aus Österreich verkauft Roggenbrot für 60 Dollar – und die New Yorker flippen aus

60 Dollar für einen Laib Brot: Mit diesem Preis sorgt eine Grazer Bäckerei in New York für Aufsehen. Während Kritiker von einem Luxusprodukt für Wohlhabende sprechen, verteidigen Fans das Roggenbrot als echtes Handwerksprodukt.

Für 52 Euro bekommt man eigentlich mehrere Brote. Nicht so in New York. Dort gibt es für den Preis derzeit genau eins: ein 1,5 Kilogramm schwerer Bio-Roggenlaib aus einer neu eröffneten Boutique-Bäckerei der Grazer Traditionsfamilie Auer.

Die Boutique-Bäckerei „Rye“ hat vor wenigen Tagen im Stadtteil SoHo eröffnet. Verkauft wird ein Laib für 60 US-Dollar. Die Bäckerei befindet sich laut dem Magazin „Falstaff“ in jenem Gebäude in der Lafayette Street, in dem einst David Bowie lebte.

Statt Croissants, Baguettes und anderer Backwaren setzt „Rye“ konsequent auf ein einziges Produkt: ein hundertprozentiges Roggenbrot. Die Rezeptur wurde gemeinsam mit einem Grazer Bäckermeister speziell für den New Yorker Markt entwickelt. „Das Brot kommt super an“, sagt Tim Auer, Sohn des Gründers des Ladens „Rye“, Martin Auer, aus Österreich, der Nachrichtenagentur dpa.

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