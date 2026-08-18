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Sorgt Taylor Swifts neues Album für mehr Verkehrsunfälle?
Panorama

Sorgt Taylor Swifts neues Album für mehr Verkehrsunfälle?

Sorgt Taylor Swifts neues Album für mehr Verkehrsunfälle?
Von moneycab

Veröffentlichen Popstars neue Alben, sterben in den USA mehr Menschen im Strassenverkehr – das zeigt eine neue Studie. Die Forschenden gehen davon aus, dass Menschen am Steuer stärker abgelenkt sind, wenn ihr Lieblingskünstler neue Musik herausbringt.

Sorgen Taylor Swift, Drake und andere Stars indirekt für mehr Verkehrsunfälle, wenn sie neue Alben veröffentlichen? Die These wirkt auf den ersten Blick skurril – wird aber von Forschern Musikstars mehr Menschen bei Autounfällen ums Leben kommen.

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