Bayer übertrifft Gewinnerwartungen – Agrarsparte überzeugt

Leverkusen – Bayer hat dank guter Agrargeschäfte die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Dabei profitierte der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern von Zuwächsen im Geschäft mit Soja- sowie Baumwoll-Saat infolge der Wiederzulassung Dicamba-basierter Produkte in den USA sowie von Kostensenkungen.

In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro, wie Bayer am Dienstag mitteilte. Analysten hatte im Durchschnitt einen Rückgang erwartet.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen vor einem Jahr. Den Umsatz steigerte Bayer im zweiten Quartal um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent. Den währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen; inklusive Wechselkurseffekten stieg der Ausblick in der Mitte der Spanne leicht. (awp/mc/ps)

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