Bits & Pretzels Investor und CIO Summit

München – Der Bits & Pretzels Investor Summit wird ein Treffen von mehr als 1’500 internationalen Venture Capital-Investoren sein, die im September in München zusammenkommen. Nachdem letztes Jahr Rekorde gebrochen wurden, kommen noch mehr Investoren zur Bits & Pretzels, die bereit sind, ihr nächstes Investment zu tätigen.

Jeder VC wird während der gesamten Veranstaltung anwesend sein, was einen unvergleichlichen Zugang gewährleistet. Tausende von Treffen zwischen Gründern und Investoren werden an den ersten beiden Tagen stattfinden, bevor es am dritten Tag zum ultimativen Networking-Erlebnis kommt: dem legendären «Liquid Networking» auf dem Oktoberfest.

Felix Haas erklärt: «Der Bits & Pretzels Investor Summit ist ein Event im Event unseres Bits & Pretzels Festivals. Wir werden 1’500 Venture-Capital-Investoren beherbergen, die alle vor Ort bei Bits & Pretzels eingebettet sein werden, um Gründer zu treffen.»

CIO Summit

Nach dem Erfolg des CXO Summits im letzten Jahr findet am zweiten Tag der Bits & Pretzels 2025 der CIO Summit statt, zu dem 500 CIOs und KI-Vordenker eingeladen sind: «Shaping the Future of AI in Enterprise»: Als Gründer haben Sie hier die Möglichkeit, mit Entscheidungsträgern der grössten europäischen Unternehmen in Kontakt zu treten und potenzielle Kunden, Partner und Investoren zu finden, die bereit sind, die Zukunft des Geschäfts gemeinsam mit Ihnen zu gestalten.

Bernd Storm van’s Gravesande erklärt:»Der CIO-Gipfel bei Bits & Pretzels ist ein entscheidender Faktor für Gründer – er bringt sie direkt mit den Technologieführern der grossen Unternehmen zusammen. Es ist eine seltene Gelegenheit, strategische Partnerschaften zu schmieden, Einblicke in die Bedürfnisse von Unternehmen zu gewinnen und Türen zu hochwirksamen Kooperationen zu öffnen.» (Bits & Pretzels/mc/hfu)

