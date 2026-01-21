moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Clevere Kuh greift sich Werkzeuge, um sich zu kratzen
Nutztiere werden offenbar oft unterschätzt – meinen zumindest Forscher: Anhand der Kuh Veronika weisen sie nach, dass die Tiere gezielt Werkzeuge einsetzen können. Veronika macht sich nämlich bestimmte Alltagsgegenstände auf erstaunliche Weise zunutze.

Mit ihrer langen Zunge greift die österreichische Kuh Veronika einen Schrubber und kratzt sich ausgiebig: Mit dieser Eigenart hat die Kuh das Interesse von Biologen geweckt. Diese haben nach eigenen Angaben erstmals wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein Hausrind gezielt ein Werkzeug einsetzen kann. Im konkreten Fall nimmt Veronika lange Objekte ins Maul und kratzt sich damit an verschiedenen Körperstellen, sogar an ihrem Po.

