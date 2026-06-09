Mangrovenwälder zeigen erstaunliche globale Trendwende

Jahrzehntelang waren Mangrovenwälder schwer bedroht, doch nun zeigt eine globale Analyse die Wende. Die für den Küstenschutz wichtigen Wälder breiten sich mancherorts sogar in neue Gebiete aus. Grund dafür ist ein Trend, der eigentlich als problematisch gilt.

Über Jahrzehnte galten sie als eines der am stärksten bedrohten Küstenökosysteme. Nun zeigt eine globale Bestandsaufnahme im Fachjournal «Science», dass sich Mangrovenwälder weltweit regenerieren. «Nach Jahrzehnten des Rückgangs sehen wir endlich einen Wendepunkt für Mangroven», sagt Erstautor Zhen Zhang von der Tulane University in New Orleans. «Das unterstreicht ihre starke Widerstandskraft und ihr Potenzial als mächtige natürliche Lösung zur Eindämmung des Klimawandels und zum Küstenschutz.»

Lesen Sie den ganzen Artikel bei ntv.de