Rivella Group 2024 mit Resultat Höhe des Vorjahres

Rothrist – Die Getränkeherstellerin Rivella hat 2024 einen Umsatz 137 Millionen Franken erzielt und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. Im Ausland konnte der Umsatz in Frankreich und Luxemburg gesteigert werden, während er in den Niederlanden rückgängig war. Zulegen konnte Rivella einmal mehr mit Focuswater. Das neu lancierte vegane Rivella Gelb legte einen guten Start hin.

Im letzten Jahr hat die Rivella Group 96 Millionen Liter an Getränken verkauft und damit einen Umsatz von 137 Millionen Franken erwirtschaftet. In der Schweiz konnte das Vorjahresergebnis erreicht werden. Silvan Brauen, Co-CEO der Rivella Group, spricht von einem guten Jahr: «Wir haben unser Produktportfolio gestrafft und uns auf unsere Kernmarken Rivella und Focuswater konzentriert. In Teilen unseres Sortiments nahmen wir bewusst einen Umsatzrückgang in Kauf. Trotz des schlechten Wetters im Mai und Juni haben wir unser Umsatzziel übertroffen.»

31 Millionen Liter Getränke verkaufte die Rivella Group im letzten Jahr im Ausland. Zulegen konnte Rivella in Frankreich und Luxemburg. Der Umsatzrückgang in den Niederlanden ist auf das angespannte Marktumfeld mit anhaltender Inflation, dem starken Preisdruck und dem schwachen Euro im Vergleich zum Schweizerfranken zurückzuführen.

Fokussierung auf Kernmarken zahlt sich aus

Zu einem wichtigen Standbein hat sich die Vitaminwassermarke Focuswater entwickelt. Auch im vergangenen Jahr konnte die Unternehmung mit Focuswater zweistellig wachsen. Dieser Erfolg erlaubt es der Rivella Group, ihre Sponsoringengagements weiter auszubauen. So tritt Focuswater im Frühling 2025 erstmals als Official Partner der Freestyle WM 2025 im Engadin auf und unterstützt diverse Athletinnen und Athleten als Markenbotschafter.

In Produktionsstandort investiert

Neun Millionen Franken hat die Rivella Group im abgelaufenen Jahr in ihre Anlagen am Produktionsstandort in Rothrist investiert. In den nächsten Wochen wird eine neue Abfülllinie für Focuswater-Getränke in Betrieb genommen. (mc/pg)