Das steckt hinter dem Hype um die 18-Euro-Erdbeere

Was teuer ist, muss gut sein? Auf TikTok jubeln Influencer über japanische Erdbeeren, die es preislich problemlos mit Dubai-Schokoladen aufnehmen können. Der Luxusobst-Trend kommt aus Los Angeles.

Dubai-Schokolade? Das ist so etwas von 2024. Spätestens, seit jetzt auch Heidi Klum in eine offenbar selbst aus ihrer Sicht «megateure» Erdbeere gebissen hat, hat die Mär von einer neuen Luxusnascherei Deutschland erreicht. Vier Tage habe sie auf das rote Gewächs warten müssen, erzählt das Model auf TikTok, es sei «total ausverkauft» gewesen. Dass die in Klums Video präsentierte Erdbeere eine besondere ist, zeigt schon die Verpackung: Wie ein Schmuckstück ist das XL-Obst in eine transparente Plastikdose drapiert, der Stiel steckt in einem Schaumstoffbett. Begeisterung beim Probieren sieht jedoch anders aus. Klums Kommentar nach dem ersten Bissen lautet «tastes like a strawberry», also: «schmeckt wie eine Erdbeere».

Dass Klum sich überhaupt dabei filmen lässt, wie sie ein Stück Obst kostet, dürfte daran liegen, dass japanische Luxuserdbeeren auf TikTok – und nicht nur dort – gerade heiss diskutiert werden. Influencer und Influencerinnen inszenieren sich auf der Plattform als Produkttester und wollen ihr Publikum wissen lassen, ob sich der Kauf lohnt.

