Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen trüben sich merklich ein

Mannheim – Belastet durch die Turbulenzen an den Finanzmärkten, haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland merklich eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im März gegenüber dem Vormonat um 15,1 Punkte auf 13,0 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 15,0 Punkte gerechnet.

Zuvor war der Indikator fünfmal in Folge gestiegen. «Die internationalen Finanzmärkte stehen stark unter Druck», erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach den Rückgang. «Diese aktuell hohe Unsicherheit schlägt sich auch in den ZEW-Konjunkturerwartungen nieder.» So habe sich die Einschätzung zur Ertragsentwicklung der Banken «ganz erheblich» verschlechtert.

Die Bewertung der Konjunkturlage gab ein wenig nach. Sie fiel um 1,4 Punkte auf minus 46,5 Punkte. Hier waren minus 44,3 Punkte erwartet worden. (awp/mc/ps)