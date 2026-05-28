Forscher finden heraus, welcher Müll am häufigsten im Meer landet

Jahr für Jahr landen Unmengen an Abfall in den Ozeanen und gefährden dort die Tierwelt. Eine neue Untersuchung von Forschern identifiziert nun die Hauptschuldigen. Dabei zeigt sich auch, welche Massnahmen der Politik bereits Wirkung zeigen.

Plastikflaschen, Snackverpackungen und Tüten gehören an vielen Küsten weltweit inzwischen dazu. Kein Wunder, denn pro Jahr landen rund 20 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt – und vom Festland über Flüsse bis in die Meere und Ozeane. Hier gefährdet der Müll Ökosysteme, belastet Küstenregionen und stellt eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit der Lebewesen dar. Eine im Fachjournal «One Earth» veröffentlichte Studie gibt Aufschluss darüber, was genau die Gewässer vermüllt.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei NTV.de