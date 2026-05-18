80 Jahre Panikpräsident: Wie Udo Lindenberg der erste Rockstar Deutschlands wurde

Er ist Panikpräsident, Stilikone und deutscher Rock-Pionier: Udo Lindenberg. Trotz oder gerade wegen seines Nuschelgesangs, den er zum Trademark aufgebaut hat, stets mit stabiler politischer Haltung und astreinen Hits wie Sonderzug nach Pankow und zuletzt Komet mit Apache 207 hat Udo Lindenberg nicht nur Deutschrock salonfähig gemacht, Udo Lindenberg hat ganze Generationen geprägt.

Udo Lindenberg ist nun wirklich stolze 80 Jahre alt. Wie hat er es doch selbst so schön getextet im Stück Mit dem Sakko nach Monakko: „Im Sommer ’46 kam ich als Kind zur Welt. Ich fiel direkt vom Himmel auf ein Doppelkornfeld.“ Zwei unscheinbar wirkende Zeilen aus dem Jahr 1981, in denen unglaublich viel von dem drinsteckt, was Udo Lindenberg als Künstler ausmacht und ihn zu dem gemacht hat, was die vielleicht größte Leistung seiner Karriere ist: Es ist ihm Anfang der 70er-Jahre gelungen, Rockmusik mit deutschen Texten cool zu machen. In einer Zeit, in der coole deutsche Musik faktisch nicht existent war und es hierzulande nur dumpfen, konservativen und eintönigen Schlager gab.

Aber zurück zu den zitierten Zeilen: Udo Lindenberg kam „als Kind zur Welt“. Udo muss es aussprechen, weil man sich bei ihm kaum vorstellen kann, dass er nicht immer schon der „Coolman“ gewesen ist, als der er sich seit Jahrzehnten inszeniert.

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