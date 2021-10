«Easy On Me»: Adele veröffentlicht ihren ersten Song seit sechs Jahren

London – Der britische Superstar Adele hat mit der Ballade «Easy On Me» ihre erste Single seit sechs Jahren veröffentlicht. Es ist der wohl am sehnlichsten erwartete Song der letzten Monate. In den letzten Wochen wurde das Adele-Fieber mit verschiedenen Ankündigungen, Videoschnipseln und zuletzt einem Interview in «Vogue» angeheizt.

«Easy On Me» ist eine wunderschöne Pianoballade und die erste Single des Albums «30», das am 19. November erscheint. In den sozialen Netzwerken wurde die Single-Veröffentlichung in der Nacht diskutiert und kommentiert. Und man ist sich dort einig: Adele bringt die Welt erneut zum Weinen. Sieben Stunden nach Veröffentlichung des Videos auf YouTube wurde dieses bereits 12,5 Millionen Mal geklickt.