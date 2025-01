So Long, Marianne!

Sie war Gefährtin der Rolling Stones und Symbol für eine alternative Geschichte der Rockmusik. Nun ist die großss Überlebende Marianne Faithfull gestorben. Sie wurde 78 Jahre alt.

Wer diese Szene erlebt hat, wird sie nicht vergessen haben. Es ist etwas mehr als zehn Jahre her, da trat Marianne Faithfull in der Philipshalle in Düsseldorf auf. Die damals 67-Jährige wurde auf die Bühne geführt, musste sich auf einen Stock mit silbernem Knauf stützen, und den Grossteil des Auftritts absolvierte sie in einem Sessel. Ein paar Wochen zuvor hatte sie sich die Hüfte gebrochen, die Wunde hatte sich infiziert, es war hart. Sie sang dann auch erstmal nicht, sondern berichtete mit schartiger Stimme von der dark side of the moon, die ihr Leben war: «Es gibt bessere Tage des Schmerzes und es gibt schlechtere. Und dieser Tag ist ein schlechter.»

Marianne Faithfull ist tot, sie war die Lady Lazarus des Rock, wenige wurden zunächst mehr beneidet und dann stärker bedauert als die Britin. Und wenige wurden mehr bewundert für ihre Stärke und ihren Willen.

Lesen Sie den ganzen Artikel in der Rheinischen Post