Social-Media-Star JodokCello auf Welttournee

Zürich – Er begeistert Millionen mit seinem Cello und bringt klassische Musik in die digitale Welt: Jodok Vuille, besser bekannt als JodokCello, hat sich mit seiner einzigartigen Mischung aus Klassik und modernen Hits eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. Jetzt geht der Social-Media-Star auf Tour und kommt am 26. März ins THEATER 11 nach Zürich.

Dass sich klassische Musik und moderne Hits nicht ausschliessen müssen, haben bereits Violinisten wie David Garrett und Lindsey Stirling gezeigt. Bei Jodok Vuille steht allerdings das Cello im Mittelpunkt, mit dem er einen einzigartigen Stil aus Klassik, Pop und Rock geschaffen hat und damit Millionen begeistert. Jetzt bringt er seine Musik von Social Media auf die grosse Bühne – neben der Schweiz macht er auf seiner Welttournee Halt in Südamerika und Asien.

Vom Bauernkind zur Social-Media-Sensation

Aufgewachsen auf einem Biobauernhof im Emmental, entdeckte Jodok seine Leidenschaft für das Cello früh. Inspiriert durch die musikalische Atmosphäre seines Elternhauses – sein Vater spielte Alphorn, seine Mutter leitete den Frauenchor des Dorfes – begegnete er dem Cello beim Instrumenten-Parkour der örtlichen Musikschule. «Es war Liebe auf den ersten Blick. Der warme Klang des Cellos liegt am nächsten an der menschlichen Stimme und hat mich sofort in seinen Bann gezogen», so Jodok Vuille. Den Weg zu Social-Media fand er vor drei Jahren, als ihn seine MusikschülerInne dazu ermutigten, sein Talent, klassische Musik mit modernen Hits zu kombinieren, zu zeigen. Schnell feierte er Erfolge und verzeichnet mittlerweile auf den Plattformen YouTube, Instagram und TikTok über 11 Millionen Follower.

Durch seinen einzigartigen Stil begeistert er auch die nationale und internationale Musikszene: Kollaborationen mit Künstlern wie Teddy Swims, Lindsey Stirling, Noah Veraguth (Pegasus) und Star-DJ Alan Walker sind das Ergebnis.

Eine musikalische Reise, die Herzen bewegt

Mit seiner ersten eigenen Welttournee bringt Jodok seine Musik nun auf die Bühnen der Welt. Seine Show verbindet weltbekannte Hits mit klassischen Cello-Arrangements und beeindruckenden Visuals. Auf dem Programm stehen Publikums-Hits wie Uptown Funk (Bruno Mars), Fix You (Coldplay) und Titanium (David Guetta) sowie ikonische Filmsoundtracks von Game of Thrones und Pirates of the Caribbean. (mc/pg)