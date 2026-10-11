EU kritisiert Trumps Diesel-Deal: Geld für Russlands Krieg

Brüssel – Die EU übt scharfe Kritik an der Diesel-Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin. «Bei russischen Angriffen sind innerhalb von zwei Tagen mehr als 80 ukrainische Zivilisten getötet worden. Zugleich hat Russland seine hybriden Angriffe gegen Europa verstärkt – sowohl gegen EU-Mitgliedstaaten als auch gegen Nato-Verbündete», erklärte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas zu den neuen Entwicklungen. Das Aussetzen von Sanktionen gegen russische Diesellieferungen verschaffe Moskau zusätzliche Einnahmen, um seinen Krieg zu finanzieren.

Kallas betonte, dass die EU den Druck auf Russland nicht verringern werde. An diesem Montag wollten die EU-Aussenminister so viele neue Personen und Organisationen wegen ihrer Unterstützung für Russlands Kriegsmaschinerie sanktionieren wie noch nie seit Kriegsbeginn.

US-Präsident Trump hatte zuvor nach einem Gespräch mit Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland verkündet. Die USA wollen dafür vorübergehend Sanktionen gegen russischen Diesel aufheben. Der Kreml bestätigte den Deal. Trump steht in den USA angesichts gestiegener Spritpreise vor den wichtigen Zwischenwahlen in weniger als einem Monat aktuell stark unter Druck. (awp/mc/ps)