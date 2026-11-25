Strassburg – Das Europäische Parlament hat am Mittwoch in Strassburg dem Vertragspaket mit der Schweiz zugestimmt. Mit 584 zu 13 Stimmen und bei 60 Enthaltungen erhielten die neuen Abkommen eine breite Unterstützung.

Die Abkommen zielten darauf ab, den Alltag der Menschen, und insbesondere der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, in der Schweiz und der EU zu vereinfachen, sagte der französische Abgeordnete Christophe Grudler in seinem Votum im Plenum. Die EU baue Brücken und sei ein verlässlicher Partner, das sei die Botschaft an die Schweiz. «Der Ball liegt nun bei der Schweiz», schloss Grudler.

Das Geschäft wurde in Strassburg ohne Debatte behandelt. Weiter stimmte das Parlament mit 554 zu 22 Stimmen und bei 79 Enthaltungen für einen begleitenden Bericht, der das derzeitige bilaterale Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU umschreibt, und unter der Federführung von Grudler verfasst wurde.

Einzelne Vorbehalte aus Randparteien

Die Fraktionen der EVP, der Sozialdemokraten, der Grünen und Renew Europe stimmten geschlossen für die Abkommen. Die meisten Enthaltungen oder Gegenstimmen kamen von den Fraktionen der Patrioten für Europa, der etwa die österreichische FPÖ angehört, sowie der ESN, der etwa die deutsche AfD angehört, der Linken und von Abgeordneten ohne Fraktion.

Die Enthaltungen seien mit einer Ablehnung der dynamischen Rechtsübernahme, des Streitbeilegungsmechanismus sowie der Hinweise auf die Umwelt- und Klimapolitik der EU verbunden, sagte ein Sprecher von ESN auf Anfrage. Bei der Linken wurden die Enthaltungen mit der Befürchtung, dass die Schweiz in den geostrategischen Orbit der EU gelange, von einem Sprecher auf Anfrage begründet.

Abkommen sind laut Parlament ein Paket

Im 36-seitigen Bericht, der unter der Leitung von Grudler verfasst wurde, hält das Parlament etwa die langjährige, enge Beziehung zwischen der Schweiz und der EU fest, die auf gemeinsamen Werten und Interessen beruhe. Auch die wirtschaftliche Verflechtung beider Partner wird hervorgehoben. So sei die EU der wichtigste Handelspartner der Schweiz und die Schweiz der viertwichtigste Handelspartner der EU.

Weiter ist das Parlament der Ansicht, dass es sich bei den Verträgen um ein ausgewogenes Paket handle, das als solches ausgehandelt und geschlossen wurde. Das Abkommenspaket zielt darauf ab, bestehende Abkommen zu aktualisieren sowie neue Verträge in den Bereichen Strom, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu schliessen.

Der Bericht erörtert auch weitere potenzielle Kooperationsfelder: etwa ein Abkommen zu Finanzdienstleistungen oder eine Teilnahme der Schweiz am EU-Katastrophenschutzmechanismus. Letzterer könnte ab 2028 Realität werden, da Bern sein Interesse bekundet hat und die EU entsprechende Gesetzesanpassungen eingeleitet hat.

Gotthard, Roaming und Weltraum

Das Parlament übte auch Kritik. So bedauere es den Entscheid des Bundesrats, nicht am EU-Weltraumprogramm Copernicus teilzunehmen, «zutiefst», wie im Bericht zu lesen war. Auch die vom Schweizer Parlament geforderte Strassenmaut am Gotthard findet Eingang in den Bericht. Gemeinsame Herausforderungen wie die Strassenüberlastung in den Alpentälern erforderten koordinierte Antworten, hiess es darin.

Das Parlament fordert weiter von der Europäischen Kommission, dass die Schweiz in die Regulierung «Roam like at Home» eingebunden wird. Diese schafft Roaming-Gebühren in der EU sowie in einigen Partnerstaaten wie den Beitrittskandidaten ab. Gemäss dem Bericht stellen die Roamingkosten eine unverhältnismässige Belastung für Bürger, Grenzgänger und KMU, insbesondere in Grenzregionen, dar.

Diskussion geht in Bern weiter

Anders als in der EU sind die Abkommen in der Schweiz umstritten. In der Herbstsession befasste sich der Ständerat mit der Materie. Er stimmte den Verträgen mit wenigen Änderungen zu, vertagte aber die Debatte über das Stromabkommen. In der kommenden Wintersession soll sich nun der Nationalrat mit dem Thema befassen.

Weiter gilt in der Schweiz eine Volksabstimmung als sicher. Dabei ist aber noch unklar, ob ein einfaches Mehr genügen wird, oder ob auch das Mehr der Kantone für eine Annahme notwendig wird. Auch unklar ist, ob es eine oder mehrere Abstimmungen geben soll.

Damit wäre es aber noch nicht getan. Denn in der EU bestimmen die 27 Mitgliedstaaten im Rat der EU über das Inkrafttreten der Abkommen. Sie werden dem Ergebnis des Ratifizierungsprozesses zustimmen müssen, bevor die Bilateralen III angewandt werden können. (awp/mc/ps)