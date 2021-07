Eurozone: Inflation schwächt sich etwas ab

Luxemburg – In der Eurozone ist die Inflationsrate im Juni wie erwartet leicht gesunken. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Luxemburg mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung von Ende Juni wie erwartet bestätigt.

Im Vormonat hatte die Teuerungsrate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stiegen die Preise im Juni um 0,3 Prozent.

Energiepreise erneut deutlich gestiegen

Besonders deutlich stiegen im Juni abermals die Energiepreise, die zum Vorjahresmonat um 12,6 Prozent zulegten. Alle anderen Produktkategorien verteuerten sich dagegen unterdurchschnittlich, die Preise für unverarbeitete Lebensmittel sind im Jahresvergleich sogar leicht gesunken.

Die Jahresrate für die Kerninflation sank von 1,0 auf 0,9 Prozent. Die Kerninflation gilt vielen Ökonomen als entscheidend für den grundsätzlichen Preistrend, da schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. (awp/mc/ps)