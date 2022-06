Eurozone: Inflationsrate steigt auf Rekordwert von 8,1 Prozent

Luxemburg – In der Eurozone ist die Inflationsrate erneut auf einen Rekordstand gestiegen. Die Verbraucherpreise kletterten im Mai im Jahresvergleich um 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung bestätigte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 7,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit der Bestätigung gerechnet.

Die Inflationsrate im Euroraum war noch nie so hoch seit Einführung der Gemeinschaftswährung als Buchgeld 1999. Seit dem Sommer 2021 hat sich die Teuerung kontinuierlich verstärkt, wobei zuletzt bereits Rekordwerte erreicht wurden. Der Krieg in der Ukraine und die harten Corona-Massnahmen in China verschärften zuletzt den Preisauftrieb.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Mai um 0,8 Prozent. Auch hier wurde die Erstschätzung bestätigt

Energie bleibt Inflationstreiber

Getrieben wurde die Teuerung einmal mehr durch einen extrem starken Anstieg der Preise für Energie, die sich zum Vorjahresmonat um 39,1 Prozent verteuerte. Lebens- und Genussmittel waren 7,5 Prozent teurer als vor einem Jahr. Der Preisschub beschleunigte sich dabei weiter. Die Kernrate der Inflation, bei der schwankungsanfällige Energie, Lebensmittel und Genussmittel nicht berücksichtigt werden, kletterte von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,8 Prozent im Mai.

Das mittelfristige Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent wird damit noch deutlicher überschritten. Die EZB hat für Juli nach langem Zögern eine erste Leitzinserhöhung von 0,25 Prozentpunkten signalisiert. Die US-Notenbank hat unterdessen in diesem Jahr schon drei Mal die Zinsen um insgesamt 1,5 Prozentpunkte angehoben. (awp/mc/ps)