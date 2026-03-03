moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent
Märkte

Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent

Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent
(Foto: Unsplash)
Von moneycab

Luxemburg – In der Eurozone ist die Inflationsrate unerwartet gestiegen. Im Februar legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte.

Im Januar hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an. Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: