Eurozone: Sentix-Konjunkturindex bricht wegen Iran-Krieg ein

Limburg – Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten stark belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fällt im April um 16,1 Punkte auf minus 19,2 Punkte, wie Sentix am Dienstag in Limburg mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit April 2025. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 8,0 Punkte erwartet.

Deutlich verschlechtert haben sich die Erwartungen und die Lagebeurteilung der Finanzmarktexperten. Beide Werte sanken auf den niedrigsten Stand seit April 2025.

«Besonders stark belasten die drastisch gesunkenen Erwartungen, die den Gesamtindex für Euroland erheblich nach unten ziehen», kommentierte Sentix und verweist auf die Folgen des Iran-Kriegs. «Investoren erkennen zunehmend, dass das Risiko einer erneuten Rezession wieder in den Fokus rückt. (awp/mc/ps)