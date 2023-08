Finanzinvestor Roar Capital übernimmt Imbiss-Kette Subway

Bridgeport – Seit der Gründung 1965 befand sich der Sandwich-Riese Subway in Familienbesitz. Jetzt ist das Unternehmen an die Investmentfirma Roar Capital verkauft worden, die bereits Anteile an anderen US-Gastronomieketten wie Arby’s, Auntie Anne’s oder Buffalo Wild Wings hält.

Ein Verkaufspreis wurde in einer Pressemitteilung nicht genannt. Informierte Kreise hatten abe zu Wochenbeginn von einem Angebot in Höhe von mehr als neun Milliarden Dollar für die Imbiss-Kette gesprochen, die über Franchisenehmer rund 37’000 Restaurants, über 50 davon in der Schweiz, in mehr als 100 Ländern betreibt und damit eine der grössten Schnellrestaurant-Ketten der Welt ist. (mc/pg)